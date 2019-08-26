Блаттер рассказал о конфликте с президентом «Реала» из-за слов о Роналду

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Бывший глава Международной федерации футбола (ФИФА) Зепп Блаттер рассказал о конфликте с президентом мадридского «Реала» Флорентино Пересом из-за сравнения нападающего «Барселоны» Лионеля Месси с форвардом Криштиану Роналду, когда тот выступал за испанский клуб.

«На конференции в Оксфорде я сказал студентам, что оба они очень хороши, но Месси — это ребенок, о котором мечтала бы каждая мать, а Роналду больше как робот. Криштиану был недоволен, а особенно недоволен был президент «Реала»», — цитирует Блаттера infobae.com.

Экс-глава ФИФА отметил, что Перес был зол на него, так как Блаттер является почетным членом «Реала».

«Я сказал, что это вопрос личного вкуса. Он пришел в ярость и сказал, что я немедленно должен пояснить свои слова. А вскоре «Золотой мяч» выиграл Криштиану», — добавил бывший функционер.

Ранее сообщалось, что экс-президент ФИФА собирается подать в суд на организацию.