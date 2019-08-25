СБР пригласил биатлонистов на заседание правления для обсуждения контрактов

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что организация отправила спортсмена национальной команды принять участие в заседании правления, на котором пройдет обсуждение условий контрактов биатлонистов с союзом.

Россиянин Александр Логинов отказывается подписывать соглашения с СБР, также недовольство высказали Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Антон Бабиков.

«Мы разослали приглашения всем биатлонистам, которые хотели бы обсудить условия контракта, в том числе и Логинову. Посмотрим, приедут они или нет, пойдут ли они на диалог. Если им это не надо, то будем делать определенные выводы», — цитирует Драчева ТАСС.

Ранее вице-президент СБР высказался о проблеме контрактов российских биатлонистов.