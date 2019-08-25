Объявлен лучший игрок матча «Крылья Советов» — «Спартак»
Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин признан лучшим игроком матча седьмого тура чемпионата России против самарских «Крыльев Советов».
Хавбек провел на поле весь матч и отличился желтой карточкой.
Встреча между «Крыльями Советов» и «Спартаком», прошедшая в Самаре, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее сообщалось, что московский ЦСКА нанес разгромное поражение грозненскому «Ахмату» в матче седьмого тура чемпионата России.