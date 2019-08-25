Минаков отправил в нокаут Джонсона на турнире Bellator 225
Российский боец ММА Виталий Минаков одержал победу в соглавном бою на турнире Bellator 225.
Россиянин отправил в нокаут американца Тимоти Джонсона. Бой был завершен уже в первом раунде.
Для Минакова эта победа стала 22-й в ММА при одном поражении. Он уступил единогласным решением судей на турнире Bellator 216 в феврале. Тогда его соперником был Чейк Конго.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира.
Ранее президент Bellator высказался о предстоящем бое Харитонова и Митриона.