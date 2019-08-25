Валуев оценил вклад Ковалева в популяризацию бокса

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Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе депутат Госдумы Николай Валуев высказался о популяризации бокса в России, передает ТАСС.

Он отметил, что дети начнут активнее записаться в школы бокса после того, как российский боксер Сергей Ковалев победил британца Энтони Ярда.

«Браво, Сергей. Твой джеб, терпение и желание победить сделали свое дело — соперник и его амбиции повержены на настил челябинского ринга. Удар по печени тем, кто в тебе разуверился. Бокс выиграл от такого зрелища, дети пойдут в школы бокса с еще большим рвением», — написал Валуев в своем инстаграме.

Ранее Ковалев стал заслуженным мастером спорта после победы над Ярдом.