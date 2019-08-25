Агент рассказал о конфликте Глушакова и Карреры

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Агент Тимур Гурцкая рассказал о том, что произошло между бывшим главным тренером московского «Спартака» Массимо Каррерой и футболистом Денисом Глушаковым, передает Sport24.

Из-за конфликта со специалистом полузащитник был отправлен в дубль команды, откуда смог вернуться только с приходом на пост главного тренера Олега Кононова.

«Глушаков сыграл большую роль в чемпионский год. Следующий год после чемпионского всегда тяжелее предыдущего. И мы надеялись, что команда еще больше сплотится. Но получилось, что люди оказались не готовы к чемпионству. Поэтому так все и вышло. Но я не видел такого, чтобы они поругались. Там не было такого конфликта, как у Денисова с Черчесовым. В чистом виде одного конкретного конфликта не было. Это был вялотекущий процесс. Человек хотел быть главным в чемпионстве. Получилось так, как получилось», — заявил Гурцкая.

Ранее двукратный чемпион Кубка мира по биатлону оценил игру московского «Спартака».