Фетисов рассказал о Путине как о хоккейном болельщике

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Двукратный чемпион Олимпийских игр в состав сборной России Вячеслав Фетисов рассказал, каким хоккейным болельщиком является президент России Владимир Путин, передает Sport24.

По мнению бывшего спортсмена, глава государства не показывает свои настоящие эмоции, хотя нельзя быть уверенным в том, что на самом деле он искренне не сопереживает любимым командам.

«Он вообще человек достаточно взвешенный и эмоций особо не высказывает. Но, мне кажется, и понимает сегодняшнюю игру, и переживает за ребят, внутри у него, наверное, все как у настоящего болельщика. И как у президента страны, который должен быть хладнокровным во всех истериях и верить в успех, в победу.», — заявил экс-хоккеист.

Фетисов и Путин вместе присутствовали на Кубке мира по хоккею среди молодежных команд, который проходит с 23 по 31 августа в Сочи.

Ранее сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион в составе сборной России, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал дисквалификацию российского хоккеиста Евгения Кузнецова.