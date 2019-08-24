Наставник СКА высказался об отстранении Кузнецова из-за кокаина

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Главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал отстранение на четыре года хоккеиста Евгения Кузнецова, в допинг-пробе которого был обнаружен кокаин, передает Sport24.

Примечательно, что дисквалификация распространяется только на международные соревнования. Кузнецов не может выступать за сборную, но может продолжать играть в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Форвард входит в состав клуба «Вашингтон Кэпиталз».

«Что касается Кузнецова, то ситуация неприятная и некрасивая. Мы можем контролировать только игроков, которые играют в КХЛ, НХЛ не входит в поле нашего контроля. Ничего странного в этой ситуации не вижу», — заявил специалист.

Ранее детский тренер Кучерова и Гусева призвал Кузнецова к лечению.