Наставник СКА высказался об отстранении Кузнецова из-за кокаина
Главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал отстранение на четыре года хоккеиста Евгения Кузнецова, в допинг-пробе которого был обнаружен кокаин, передает Sport24.
Примечательно, что дисквалификация распространяется только на международные соревнования. Кузнецов не может выступать за сборную, но может продолжать играть в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Форвард входит в состав клуба «Вашингтон Кэпиталз».
«Что касается Кузнецова, то ситуация неприятная и некрасивая. Мы можем контролировать только игроков, которые играют в КХЛ, НХЛ не входит в поле нашего контроля. Ничего странного в этой ситуации не вижу», — заявил специалист.
Ранее детский тренер Кучерова и Гусева призвал Кузнецова к лечению.