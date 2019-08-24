Мэттью Макконахи стал совладельцем футбольного клуба

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Американский актер Мэттью Макконахи приобрел часть акций клуба MLS «Остина», сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что клуб из штата Техас будет выступать в MLS с 2021 году. Сам Макконахи является уроженцем Техаса и проживает в Остине вместе со своей семьей.

Ранее сообщалось, что американский клуб «Интер Майами», совладельцем которого является бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, может быть оштрафован на €50 млн за строительство стадиона на токсичной земле.