Мэттью Макконахи стал совладельцем футбольного клуба
Американский актер Мэттью Макконахи приобрел часть акций клуба MLS «Остина», сообщается на официальном сайте клуба.
Отмечается, что клуб из штата Техас будет выступать в MLS с 2021 году. Сам Макконахи является уроженцем Техаса и проживает в Остине вместе со своей семьей.
Ранее сообщалось, что американский клуб «Интер Майами», совладельцем которого является бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, может быть оштрафован на €50 млн за строительство стадиона на токсичной земле.