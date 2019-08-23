Роналду поведал, в каком случае он уйдет из сборной Португалии

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Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду порассуждал над своим будущим.

Игрок отметил, что пока не планирует завершать выступления за сборную Португалии.

«Я не закрываю дверь в сборную... Пока у меня есть силы и мотивация, я всегда буду готов прибыть в расположение команды. Уйду из сборной, только если меня перестанут приглашать.

Чемпионат мира в Катаре? Я этого не исключаю. Думаю, я буду недалеко от сборной в это время. Я пережил множество прекрасных моментов вместе со сборной Португалии. Может быть, наибольшее удовольствие от игры за сборную я получал в течение последних пяти лет. Не спрашивайте почему, но я действительно обожаю защищать честь сборной», — цитирует Роналду AS.

Стоит отметить, что в составе национальной команды Криштиану побеждал на чемпионате Европы — 2016 и в Лиге Нации — 2019.

Ранее Португалия сократила отставание от России в обновленном рейтинге УЕФА.