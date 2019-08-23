Знарок поведал о дружбе с Черчесовым
Главный тренер «Спартака» Олег Знарок рассказал о визите главного тренера футбольной сборной России Станислава Черчесова в раздевалку команды перед встречей с ЦСКА.
Матч закончился со счетом 5:2.
«Нахождение Черчесова в раздевалке перед матчем – это не акция. Мы с ним друзья, созваниваемся, общаемся. Я ему сказал: «Ты же спартаковский, приходи тогда, поддержи команду». Получилось очень хорошо, благодарен ему.
Мы еще перед футбольным чемпионатом мира начали дружить», — цитирует Знарка «Чемпионат.com».