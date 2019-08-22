Ковалев: хочу наказать Ярда за публикацию недостойных фотографий

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Российский боксер Сергей Ковалев и Энтони Ярд провели открытые тренировки перед поединком за титул WBO, передает «Чемпионат.com».

Россиянин отметил, что намерен наказать в бою своего оппонента.

«Я хочу наказать его за то, что он постил не достойные меня фотографии. Наверное, этим и интересен бокс, что кто-то должен правильно подойти психологически к бою. Он себя так настраивает, а я себя по-другому и не втянулся в его трэшток.

Судный день будет в субботу, который все покажет. Разберемся на ринге», — цитирует Ковалева пресс-служба соревнований.

Бой пройдет 24 августа на ледовой арене «Трактор».

Ранее российский боец Петр Ян вызвал на бой легенду ММА Юрайю Фэйбера.