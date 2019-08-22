Обвиняемый в расизме тренер сборной России по волейболу заявлен на ЧЕ-2019

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Тренер женской сборной России по волейболу Серджио Бузато заявлен на чемпионат Европы 2019 года, сообщает ТАСС.

По информации Всероссийской федерации волейбола, специалист примет непосредственное участие в турнире.

«Да, Бузатто летит вместе с командой на чемпионат Европы. Он будет принимать участие в соревнованиях», — заявил пресс-служба организации.

Недавно итальянский наставник стал участником расистского скандала. По окончании квалификационного матча отечественной сборной за выход в Олимпиаду 2020 года с Южной Кореей, Бузатто растянул веки, изображая узкие глаза. Многие сочли этот жест расистским. Однако федерация отрицает, что в этом поступке тренера был оскорбительный умысел.

Ранее сообщалось, что оскорбивший расистским жестом корейцев тренер сборной России не был наказан.