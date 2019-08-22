Обвиняемый в расизме тренер сборной России по волейболу заявлен на ЧЕ-2019
Тренер женской сборной России по волейболу Серджио Бузато заявлен на чемпионат Европы 2019 года, сообщает ТАСС.
По информации Всероссийской федерации волейбола, специалист примет непосредственное участие в турнире.
«Да, Бузатто летит вместе с командой на чемпионат Европы. Он будет принимать участие в соревнованиях», — заявил пресс-служба организации.
Недавно итальянский наставник стал участником расистского скандала. По окончании квалификационного матча отечественной сборной за выход в Олимпиаду 2020 года с Южной Кореей, Бузатто растянул веки, изображая узкие глаза. Многие сочли этот жест расистским. Однако федерация отрицает, что в этом поступке тренера был оскорбительный умысел.
Ранее сообщалось, что оскорбивший расистским жестом корейцев тренер сборной России не был наказан.