Возбуждено уголовное дело о договорном матче в российском футболе
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после матча 27-го тура зоны «Юг» Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между «Чайкой» и «Черноморцем» (3:1), передает ТАСС.
Отмечается, что встреча между командами могла носить договорный характер.
«В следственном департаменте МВД России расследуется уголовное дело по ч. 1, 3 ст. 184 УК РФ по факту оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования - футбольного матча между командами «Чайка» и «Черноморец» 13 мая на стадионе в селе Песчанокопское Ростовской области», — заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.
МВД совместно с ФСБ провели обыски в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Адлере и Новороссийске, где располагаются офисы клубов и места проживания руководителей, игроков команд, а также иных лиц, возможно, причастных к совершению данного преступления.
Волк заявила, что в ходе обысков были обнаружены предметы и документы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу.
Ранее генеральный директор клуба «Чайка» Владимир Аврамко заявил о прекращении работы в команде.