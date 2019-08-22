Роналду высказался о соперничестве с Месси

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Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился мнением о соперничестве с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

«Я действительно восхищаюсь его карьерой. Со своей стороны Месси уже сказал, что у него возникли проблемы, когда я покинул Ла Лигу, потому что это было соперничество, которое он ценит. Это хорошее соперничество для футбола, но это не исключение из правил», — сказал Роналду в интервью TVI.

Португалец отметил, что соперничество делает их сильнее.

Ранее Роналду не исключил, что может завершить карьеру в следующем году.