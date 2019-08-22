Роналду высказался о соперничестве с Месси
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился мнением о соперничестве с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.
«Я действительно восхищаюсь его карьерой. Со своей стороны Месси уже сказал, что у него возникли проблемы, когда я покинул Ла Лигу, потому что это было соперничество, которое он ценит. Это хорошее соперничество для футбола, но это не исключение из правил», — сказал Роналду в интервью TVI.
Португалец отметил, что соперничество делает их сильнее.
Ранее Роналду не исключил, что может завершить карьеру в следующем году.