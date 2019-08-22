Португалия не смогла приблизиться к России в таблице коэффициентов УЕФА

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Португалия не смогла приблизиться к России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.

Россия занимает шестую строчку, что позволяет заявлять в еврокубки шесть команд — три в Лигу чемпионов и три в Лигу Европы.

В первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов российский «Краснодар» разгромно проиграл греческому «Олимпиакосу» со счетом 0:4. Однако это не помогло Португалии сократить отставание в таблице.

Стоит отметить, что Россию на данном этапе в еврокубках представляет московский «Спартак», который сыграет в раунде плей-офф с португальской «Брагой». Первый матч состоится 22 августа.

Также Португалию на европейской арене представляет «Витория».

Ранее сообщалось, что «Краснодар» пропустил четыре мяча впервые за 21 месяц.