Португалия не смогла приблизиться к России в таблице коэффициентов УЕФА
Португалия не смогла приблизиться к России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.
Россия занимает шестую строчку, что позволяет заявлять в еврокубки шесть команд — три в Лигу чемпионов и три в Лигу Европы.
В первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов российский «Краснодар» разгромно проиграл греческому «Олимпиакосу» со счетом 0:4. Однако это не помогло Португалии сократить отставание в таблице.
Стоит отметить, что Россию на данном этапе в еврокубках представляет московский «Спартак», который сыграет в раунде плей-офф с португальской «Брагой». Первый матч состоится 22 августа.
Также Португалию на европейской арене представляет «Витория».
Ранее сообщалось, что «Краснодар» пропустил четыре мяча впервые за 21 месяц.