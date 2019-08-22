Известный тренер поделился мыслями об игре «Краснодара»

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Известный тренер, бывший наставник «Краснодара» Андрей Тихонов оценил игру команды в первом матче раунда плей-офф с «Олимпиакосом» (0:4), передает ТАСС.

Специалист отметил, что свою негативную роль сыграла замена Реми Кабелла на 24-й минуте игры из-за травмы.

«Ранняя замена негативно повлияла на футболистов «Краснодара». Кабелла является одним из определяющих футболистов в атакующих действиях команды, и когда появился Олссон, то сразу почувствовалась разница - швед не подошел под сегодняшний рисунок игры. «Краснодар» перестал атаковать», — заявил он.

Ранее сообщалось, что хавбек «Краснодара» Намли считает, что команда могла сыграть лучше.