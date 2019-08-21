В Афинах футбольные фанаты напали на российского продюсера видеоагентства

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На продюсера видеоагентства Ruptly во время съемок перед матчем квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов между российским «Краснодаром» и греческим «Олимпиакосом» было совершено нападение. Об этом сообщает Russia Today.

Четыре фаната подошли к мужчине, пока он занимался съемками в Афинах. Они спросили у него по-английски, откуда он. Не дождавшись ответа, болельщики сделали попытку выхватить у продюсера микрофон и камеру. Однако у них этого не получилось. Началась потасовка, в ходе которой мужчине сломали нос.

Пострадавший обратился в полицию, откуда потом направился в больницу.

«Двое их них в один момент полезли ко мне в карманы. Они вытащили оттуда мой мобильный телефон и микрофон. В этом время третий ударил меня. После этого они ушли, выбросив все мои вещи. Я поехал в больницу, чтобы вправить нос», — рассказал продюсер агентства.

Как заявляет пострадавший, нападавшими были фанаты «Олимпиакоса».

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