Сотрудник «ПСЖ» обозвал Неймара хапугой
Между нападающим французского «Пари Сен-Жермен» Неймаром и сотрудником клуба произошел конфликт. Об этом сообщает Sport.es.
Когда бразильский футболист направлялся к клубному кару, чтобы поехать к игровому полю, где должна была состояться тренировка, сотрудник «ПСЖ» пять раз подряд назвал 27-летнего форварда хапугой.
В данный момент Неймар находится в нестабильном положении, так как намерен покинуть французский клуб и вернуться в каталонскую «Барселону», цвета которой защищал с 2013 по 2017 год. Однако между «ПСЖ» и сине-гранатовыми натянутые отношения, что мешает добиться согласия в переговорах с футболистом.
Также бразилец входит в зону интересов мадридского «Реала».
За нападающего «ПСЖ» отдали в 2017 году рекордные €222 млн, что сделало его самым дорогостоящим игроком в истории футбола. Контракт Неймара с парижанами рассчитан до 30 июня 2022 года.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» отклонило очередное предложение по Неймару из-за цены.