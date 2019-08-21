Российский танцор ударил по лицу партнершу после неудачного выступления

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Чемпионат мира по аргентинскому танго в Буэнос-Айресе, Аргентина отметился громким скандалом, сообщает Clarin.

Инцидент произошел с российской парой танцоров Кирилла Паршакова и Анны Гудыно. После выступления мужчина не справился с эмоциями и ударил кулаком по лицу свою партнершу.

После того, как организаторы соревнований увидели это, они дисквалифицировали танцоров. Гудыно предложили написать заявление в полицию. на своего партнера, однако она отказалась.

Пара является друг другу мужем и женой.

«После выступления на чемпионате мира мы поругались, потому что не все получилось. Жаль, что наши эмоции увидели организаторы, и неправильно восприняли их. Обидно, что такая ситуация привела к дисквалификации. Ну что мы можем тут сказать… Нам не то что обидно, жалко, грустно, хочется рыдать… Просто большая мечта не осуществилась...

После того, как мы немного успокоились и приняли ситуацию, хотим призвать всех профессиональных танцоров всегда контролировать эмоции и работать над собой. Потому что иногда это может лишить вас мечты. Мы надеемся, что наша ситуация послужит примером для всех пар, особо эмоциональных, и вы будете ещё больше любить и ценить друг друга», — заявили танцоры в видеообращении, опубликованном в фейсбуке.

Ранее сообщалось, что оскорбивший расистским жестом корейцев тренер сборной России не был наказан.