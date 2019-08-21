Оскорбивший расистским жестом корейцев тренер сборной России не был наказан

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Решение в отношении старшего тренера женской сборной России по волейболу Серджио Бузато еще не принято. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации волейбола.

По окончании матча квалификации за выход на Олимпийские игры 2020 года он растянул веки, изображая узкие глаза. Это произошло после победу россиян над национальной командой Южной Кореи.

Этот жест многие сочли расистским. Однако во Всероссийской федерации волейбола опровергли расистскую подоплеку жеста.

Решение в отношении специалиста должно было быть принято 20 августа.

«FIVB открыла дело в отношении Бузато, однако решение на данный момент не принято», — сообщили в пресс-службе организации.

Ранее сообщалось, что тренер сборной США обвинен в издевательствах над подопечными .