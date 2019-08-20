Чемпиону UFC грозит тюрьма за нападение на официантку

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе Джон Джонс грозит тюремный срок за домогательства и нападение на официантку стрип-клуба, сообщает MMA Fighting.

По информации издания, правоохранительные органы американского города Альбукерке выписали ордер на арест спортсмена. Пострадавшая утверждает, что в апреле 2019 года боец шлепнул ее ладонью, посадил на колени и начал целовать. Когда сотрудница клуба попыталась оказать сопротивление, Джонс схватил ее за шею.

Отмечается, что чемпион UFC уже выплатил залог. Спортсмену грозит максимум полгода заключения и штраф до $500, либо полгода условно. Заседание суда пройдет 26 сентября.

Ранее чемпион UFC назвал величайшего бойца в тяжелом весе всех времен.