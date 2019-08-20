Хабиб Нурмагомедов поднялся на одну строчку в рейтинге UFC вне весовых категорий

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов поднялся на вторую строчку рейтинга организации вне зависимости от весовой категории, опубликованного на официальном сайте промоушена.

Ранее россиянин занимал третью позицию. Первое место в рейтинге занимает американец Джон Джонс, обладатель титула в полутяжелом весе. На третьей строчке располагается чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо.

Американец Стипе Миочич, одержавший победу над соотечественником Даниэль Кормье в поединке за пояс в тяжелой весовой категории, поднялся на семь позиций и теперь располагается на четвертой строчке. Потерявший титул Кормье, наоборот, опустился на шесть мест и теперь находится на седьмой строчке.

Ранее Сехудо вновь бросил вызов чемпионке UFC в наилегчайшем весе Валентине Шевченко.