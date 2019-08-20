Сбивший трех паралимпийцев водитель задержан
Тульская полиция задержала водителя, сбившего трех инвалидов-колясочников, сообщает РИА «Новости».
ДТП произошло 19 августа. Неизвестный скрылся с места преступления. В правоохранительных органах отметили, что пострадавшие являются членами паралимпийской сборной России.
«При работе на месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции обнаружили потерянный автомобильный номерной знак. По нему удалось найти и задержать управлявшего автомобилем мужчину, лишенного водительского удостоверения. Подозреваемый в совершении ДТП 39-летний местный житель доставлен в отдел МВД для разбирательства», — говорится в сообщении МВД по Тульской области.
Ранее российский паралимпиец признался в употреблении наркотиков.