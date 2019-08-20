Медведева проведет пресс-конференцию с главой Олимпийского комитета России
Двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков проведут пресс-конференцию, сообщает МИА «Россия сегодня».
Мероприятие состоится в Москве 27 августа в пресс-центре МИА «Россия сегодня».
В прошедшем сезоне Медведева взяла бронзу на чемпионате мира в японской Сайтаме, а также завоевала золото в финале Кубка России.
Ранее фигуристка поделилась фрагментом с тренировки перед новым сезоном.