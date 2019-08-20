Студенческая баскетбольная форма Обамы была продана за $120 тыс

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В Далласе, США прошел аукцион, на котором была выставлена баскетбольная форма бывшего президента страны Барака Обамы. Об этом сообщает Los Angeles Times.

В этой экипировке экс-глава США выступал за университетскую команду.

По информации источника, форма Обамы была продана за $120 тыс. Имя покупателя неизвестно. Сообщается, что он является коллекционером спортивных аксессуаров и одежды.

Футболка бывшего президента Соединенных Штатов была выставлена Питером Нобулом, который учился в том же университете на Гавайях, что и Обама. По словам мужчины, администрация учебного заведения хотела выбросить экипировку экс-главы государства.

Теперь Нобул планирует передать часть денег университету.

В студенческие годы Обама вместе с университетской командой стал чемпионом штата. Правда, экс-президент США чаще оставался на скамейке запасных.

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