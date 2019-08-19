Халеп раскрыла подробности личной жизни

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Румынская теннисистка Симона Халеп раскрыла подробности своей личной жизни, передает Romania Journal.

По информации СМИ, экс-первая ракетка мира встречается с 40-летним бизнесменом Тони Юруцем.

«Да, у меня есть любимый человек. У нас хорошие отношения. Я себя прекрасно чувствую. Мне бы все же хотелось, чтобы все это осталось при мне. Я

принадлежу Румынии, когда дело касается тенниса. Любовь и теннис могут дополнять друг друга, но я считаю личную жизнь более важной. У меня есть возлюбленный, но я бы не смогла пожертвовать семьей ради тенниса», — заявила спортсменка.

Имени своего возлюбленного она так и не раскрыла.

В данный момент Халеп занимает четвертое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В 2019 году она выиграла Уимблдон.

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