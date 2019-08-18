«Челси» сыграл вничью с «Лестером» в матче второго тура

<img src="//img.gazeta.ru/files3/715/12480715/RTS2KXCI-pic905-895x505-60044.jpg">

Лондонский «Челси» сыграл вничью с «Лестер Сити» в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая в столице Великобритании, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Мэйсон Маунт. У гостей мяч забил Онинье Ндиди.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В следующем туре «Челси» на выезде сыграет с «Норвичем», а «Лестер» в гостях встретится с «Шеффилд Юнайтед».

Ранее сообщалось, что «Шеффилд Юнайтед» переиграл лондонский «Кристал Пэлас» в матче второго тура АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 2-й тур

«Челси» (Лондон) — «Лестер Сити» (Лестер) — 1:1

Голы: 1:0 — Маунт, 7; 1:1 — Ндиди, 67.