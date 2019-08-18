Туктамышева раскритиковала арбитра матча «Зенит» — «Ахмат»

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выразила недовольство работой арбитров матча шестого тура чемпионата России между петербургским «Зенитом» и грозненским «Ахматом», передает РИА «Новости».

«Часто говорят о судействе в фигурном катании, но до уровня судьи матча «Зенит» — «Ахмат» еще никто не добрался. Предлагаю, чтобы отныне он судил только матчи с участием «Тосно», петербургского «Динамо» и пермского «Амкара», — написала фигуристка в твиттере.

Упомянутые спортсменкой клубы уже не выступают на профессиональном уровне.

Встреча между «Зенитом» и «Ахматом», прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер поделился мнением о работе арбитров.