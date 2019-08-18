Семак: судья не должен был отменять гол Ригони

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Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак остался недоволен судейством в домашнем матче шестого тура чемпионата России против грозненского «Ахмата», передает ТАСС.

Специалист уверен, что арбитр должен был засчитывать гол форварда хозяев Эмилиано Ригони

«Судейство будут разбирать в судейском комитете, мне оно, понятно, не понравилось. Болельщики тоже выразили свое мнение после игры в адрес бригады арбитров. Гол Ригони — чистый, эпизод с удалением Уциева тоже надо было доиграть. К сожалению, больше мы не смогли забить», — заявил Семак в эфире телеканала «Матч ТВ».

Встреча между «Зенитом» и «Ахматом», прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:0.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее Кадыров высказался о судействе матча «Зенит» — «Ахмат».