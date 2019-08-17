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«Краснодар» обыграл «Тамбов» в матче шестого тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в Саранске, завершилась со счетом 2:0 в пользу «быков». В составе победителей отличились Вандерсон и Даниил Уткин.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В следующем туре «Краснодар» примет московский «Локомотив», а «Тамбов» на домашней арене сыграет со столичным «Динамо».

Ранее «Тамбов» и «Краснодар» определились с составами на матч Российской премьер-лиги (РПЛ).

Россия. Премьер-лига. 6-й тур

«Тамбов» (Тамбов) — «Краснодар» (Краснодар) — 0:2

Голы: 0:1 — Вандерсон, 2; 0:2 — Уткин, 78.