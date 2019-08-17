«Краснодар» обыграл «Тамбов» в матче шестого тура чемпионата России
«Краснодар» обыграл «Тамбов» в матче шестого тура чемпионата России.
Встреча, прошедшая в Саранске, завершилась со счетом 2:0 в пользу «быков». В составе победителей отличились Вандерсон и Даниил Уткин.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
В следующем туре «Краснодар» примет московский «Локомотив», а «Тамбов» на домашней арене сыграет со столичным «Динамо».
Ранее «Тамбов» и «Краснодар» определились с составами на матч Российской премьер-лиги (РПЛ).
Россия. Премьер-лига. 6-й тур
«Тамбов» (Тамбов) — «Краснодар» (Краснодар) — 0:2
Голы: 0:1 — Вандерсон, 2; 0:2 — Уткин, 78.