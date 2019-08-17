Шипулин встретился с экипажем аварийно севшего самолета А321

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Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин опубликовал снимок с экипажем самолета А321, который совершил аварийную посадку в поле около Москвы.

«Герои! Огромная честь лично познакомиться с тем самым экипажем Уральских авиалиний. Ребята и девчонки, вы — лучшие!» — написал Шипулин в инстаграме.

Встреча прошла на стадионе екатеринбургского «Урала», где местная команда проиграла самарским «Крыльям Советам» (1:3) в матче шестого тура чемпионата России. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее сообщалось, что командир аварийно севшего А321 Дамир Юсупов открыл футбольный матч «Урал» — «Крылья Советов».