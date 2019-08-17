Шипулин встретился с экипажем аварийно севшего самолета А321
Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин опубликовал снимок с экипажем самолета А321, который совершил аварийную посадку в поле около Москвы.
«Герои! Огромная честь лично познакомиться с тем самым экипажем Уральских авиалиний. Ребята и девчонки, вы — лучшие!» — написал Шипулин в инстаграме.
Встреча прошла на стадионе екатеринбургского «Урала», где местная команда проиграла самарским «Крыльям Советам» (1:3) в матче шестого тура чемпионата России. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.
Ранее сообщалось, что командир аварийно севшего А321 Дамир Юсупов открыл футбольный матч «Урал» — «Крылья Советов».