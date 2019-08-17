«Ливерпуль» подписал контракт с 18-летним воспитанником
«Ливерпуль» подписал долгосрочный контракт с вингером Кертисом Джонсом, сообщает официальный сайт английской команды.
18-летний футболист является воспитанником академии «Ливерпуля». Подробности сделки пока не разглашаются.
«Это огромное событие для меня. Будучи воспитанником «Ливерпуля», я мечтаю играть в этом потрясающем клубе. Это просто великолепно видеть, что главный тренер и его штаб поверили в меня и предложили новый контракт.
В долгосрочной перспективе я мечтаю стать капитаном «Ливерпуля», играть каждую неделю и выигрывать трофеи. Это то, на что я рассчитываю. Но я еще не зашел так далеко и делаю шаг за шагом. Не могу дождаться, чтобы сделать очередной шаг», — сказал Джонс.
Ранее сообщалось, что вратарь «Ливерпуля» Адриан получил нелепую травму.