«Ливерпуль» подписал контракт с 18-летним воспитанником

<img src="//img.gazeta.ru/files3/357/12055357/RIAN_5577139.HR-pic905-895x505-55074.jpg">

«Ливерпуль» подписал долгосрочный контракт с вингером Кертисом Джонсом, сообщает официальный сайт английской команды.

18-летний футболист является воспитанником академии «Ливерпуля». Подробности сделки пока не разглашаются.

«Это огромное событие для меня. Будучи воспитанником «Ливерпуля», я мечтаю играть в этом потрясающем клубе. Это просто великолепно видеть, что главный тренер и его штаб поверили в меня и предложили новый контракт.

В долгосрочной перспективе я мечтаю стать капитаном «Ливерпуля», играть каждую неделю и выигрывать трофеи. Это то, на что я рассчитываю. Но я еще не зашел так далеко и делаю шаг за шагом. Не могу дождаться, чтобы сделать очередной шаг», — сказал Джонс.

Ранее сообщалось, что вратарь «Ливерпуля» Адриан получил нелепую травму.