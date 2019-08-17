Азар может пропустить месяц из-за травмы бедра
Полузащитник «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар может пропустить три-четыре недели из-за травмы, сообщает AS.
Футболист будет восстанавливаться около месяца из-за травмы бедра. Из-за этого, как информирует источник, он пропустит матчи первых трех туров чемпионата Испании: против «Сельты», «Вальядолида» и «Вильярреала».
Также игрок рискует пропустить матчи сборной Бельгии в отборочном турнире Евро-2020 против Сан-Марино и Шотландии.
Сообщается, что на поле Азар сможет выйти в середине сентября.
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