Азар может пропустить месяц из-за травмы бедра

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Полузащитник «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар может пропустить три-четыре недели из-за травмы, сообщает AS.

Футболист будет восстанавливаться около месяца из-за травмы бедра. Из-за этого, как информирует источник, он пропустит матчи первых трех туров чемпионата Испании: против «Сельты», «Вальядолида» и «Вильярреала».

Также игрок рискует пропустить матчи сборной Бельгии в отборочном турнире Евро-2020 против Сан-Марино и Шотландии.

Сообщается, что на поле Азар сможет выйти в середине сентября.

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан полагается на Гарета Бэйла в новом сезоне.