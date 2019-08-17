Защитник «Барселоны» Пике прокомментировал поражение в первом туре Ла Лиги

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Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал результат матча первого тура чемпионата Испании против «Атлетика» из Бильбао, передает AS.

Каталонская команда проиграла с минимальным счетом, пропустив в самом конце второго тайма.

«Играть на этом стадионе всегда очень сложно. C самого начала соперник сильно прессинговал нас и физически был лучше, хотя во втором тайме они немного подсели.

В конце концов, победа или поражение – это детали. Лучше проиграть сейчас, чем в конце сезона. Что касается причин поражения, мы после предсезонки, есть новые игроки... Иногда готовишься, но все идет не так, как ожидалось», – сказал Пике.

Ранее сообщалось, что «Барселона» без Месси проиграла в первом туре Ла Лиги «Атлетику».