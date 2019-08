Сехудо выложил фото в футболке «межгендерный чемпион»

Чемпион Абсолютного бойцовского поединка (UFC) в двух дивизионах Генри Сехудо не оставляет идеи принять участие в межгендерном поединке.

Недавно он вызвал на бой чемпионку промоушена в наилегчайшем весе Валентину Шевченко.

В инстаграме он выложил фото в футболке с надписью «межгендерный чемпион» и чемпионскими поясами в руках.

«Шевченко, выходи! Выходи, где бы ты ни была», — написал боец смешанного стиля (MMA).

Спортсменка, недавно защитившая свой титул в бою с американкой Лиз Кармуш, спокойно отреагировала на вызов Сехудо. Она также отметила, что если их встреча и состоится, она нанесет ему поражение.

Однако глава UFC Дэна Уайт раскритиковал идею американца.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион UFC готов перейти в легчайший вес ради боя с Сехудо.

Come out, come out wherever you are, @bulletvalentina #intergenderworldchampion pic.twitter.com/BkFhqc4opW