Федотов назвал «песней» работу женщины-судьи на Суперкубке УЕФА

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Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов рассказал о том, что ждет, когда систему видеопомощи арбитрам (VAR введут во все матчи Российской премьер-лиги (РПЛ).

Об этом он сказал во время пресс-конференции после матча шестого тура чемпионата России, в рамках которого оренбургский клуб встретился с «Сочи».

«Конечно, я жду появления VAR в ближайших матчах. Хотя, я уже сомневаюсь, изменит ли это хоть что-нибудь», — заявил наставник оренбуржцев.

Федотов также оценил работу женской команды судей на матче за Суперкубок УЕФА — 2019.

«Мы смотрели этот матч. Пусть в меня снова будут бросать стрелы, но то, как женщина-арбитр отработала на игре — это просто песня. Она допустила единственную ошибку в последнем незабитом пенальти. Тогда вратарь двумя ногами за линию наступил. Это, видите ли, очень сильно повлияло на игру», — сказал специалист.

В матче за Суперкубок УЕФА победителем стал английский «Ливерпуль», который встретился с клубом-соотечественником «Челси». «Красные» обыграли «аристократов» в серии пенальти со счетом 5:4.

Ранее президент «Оренбурга» рассказал о проблемах клуба.