«Спартак» сыграет с «Брагой» в плей-офф Лиги Европы

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Московский «Спартак» сыграет с португальской «Брагой» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы, сообщает ТАСС.

В третьем квалификационном раунде Лиги Европы московский клуб одолел швейцарский «Тун». Первый матч, который состоялся в Швейцарии, завершился со счетом 3:2 в пользу «Спартака», дома команда победила с результатом 2:1.

«Брага» в третьем раунде квалификации оказалась сильнее датского «Брондбю». Первый матч — 4:2, второй — 3:1.

Первый матч раунда плей-офф пройдет в Португалии 22 августа, ответная игра состоится в Москве 29 августа.

Ранее гендиректор «Спартака» Томас Цорн дал оценку игре команды в матче с «Туном».