Россиянин Рублев обыграл Федерера на турнире в Цинциннати
Российский теннисист Андрей Рублев стал четвертьфиналистом турнира в Цинциннати.
В матче третьего круга российский спортсмен обыграл третью ракетку мира — представителя Швейцарии Роджера Федерера.
Встреча завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 6:4.
За выход в полуфинал турнира россиянин сразится со своим соотечественником Даниилом Медведевым, который обыграл немецкого теннисиста Яна-Леннарда Штруффа.
Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати.