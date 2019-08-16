Россиянин Рублев обыграл Федерера на турнире в Цинциннати

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Российский теннисист Андрей Рублев стал четвертьфиналистом турнира в Цинциннати.

В матче третьего круга российский спортсмен обыграл третью ракетку мира — представителя Швейцарии Роджера Федерера.

Встреча завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 6:4.

За выход в полуфинал турнира россиянин сразится со своим соотечественником Даниилом Медведевым, который обыграл немецкого теннисиста Яна-Леннарда Штруффа.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати.