Игрок «Спартака» Шюррле приготовил пельмени для главного тренера «ПСЖ»

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Полузащитник московского «Спартака» Андре Шюррле приготовил пельмени для главного тренера французского «Пари Сен-Жермен» Томаса Тухеля для видео на ютуб-канале «КраСава».

Футболист работал с немецким специалистом в «Майнце» возрастной категории U19. Под руководством наставника хавбек смог стать чемпионом Германии.

Автор канала Евгений Савин рассказал немецкому игроку об обычае в российском футболе. Обычно футболисты должны «проставиться» тренеру, который воспитал его. Для этого Савин предложил Шюррле приготовить для Тухеля пельмени.

Немецкий полузащитник сразу согласился, но попросил приготовить их с овощами.

«Давайте с овощами сделаем. Тухель не очень любит мясо. Конечно, не только овощи есть, но чаще всего их. Я тоже редко мясо ем», — заявил Шюррле.

Савин пообещал футболисту отвезти пельмени в Париж

Ранее Шюррле назвал имя самого впечатляющего по его мнению игрока «Спартака».