Маликов бросил вызов Федору Емельяненко

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Дагестанский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Маликов бросил вызов экс-чемпиону Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Федору Емельяненко, сообщает Sport24.

По словам Маликова, он очень уважает бывшего чемпиона промоушена и именно из-за этого он и решил вызвать Емельяненко на бой.

«Все могут увидеть в соцсетях, что я проявляю огромное уважение к этому человеку. Тренерский штаб спросил у меня, кто в России самый титулованный и известный боец. Я, конечно же, назвал Федора.

Можно провести много боев с неизвестными людьми, сделав красивый рекорд, но когда у тебя спросят, с кем ты дрался, ты и сам не вспомнишь.

Я захотел подраться с Федором, потому что он самый титулованный. Если появится кто-то круче, то и ему вызов брошу. Я вернулся для больших боев и больших побед», — заявил Маликов.

В последний раз он выходил в октагон в июле 2014 года. Тогда он встретился с американцем Берттом Роджерсом в рамках Fight Nights Global, от которого потерпел поражение.

Ранее сообщалось, что еще одна боец UFC покинула организацию.