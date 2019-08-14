Галицкий отреагировал на победу «Краснодара» в твиттере

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Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий отреагировал на победу «быков» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с португальским «Порту», передает «Чемпионат.com».

В твиттере он выложил фото команды в раздевалке, радующейся победе, подписав снимок двумя скобками, обозначающими улыбку.

В первой встрече «черно-зеленых» с португальцами на домашнем стадионе в Краснодаре гости обыграли хозяев со счетом 1:0. В ответном матче «быки» выигшрали со счетом 3:2. Таким образом, «Краснодар» вышел в плей-офф турнира.

Теперь подопечные Сергея Матвеева должны встретиться с греческим «Олимпиакос».

Ранее официальный твиттер-аккаунт «Краснодара» поздравил владельца клуба с днем рождения.