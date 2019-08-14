Норвежский лыжник был госпитализирован с остановкой сердца
12 августа норвежского лыжника Сондре Турволь Фоссли был госпитализирован с остановкой сердца, сообщает Langrenn.
На месте 26-летнему спортсмену оказали первую помощь, после чего он был доставлен в больницу Осло, Норвегия.
Сообщается, что в настоящий момент Фоссли хорошо себя чувствует. Врачи следят за состоянием здоровья лыжника.
Норвежец дебютировал в Кубке мира в спринтерских гонках 20 февраля 2011 года. А в ноябре 2014 года впервые попал в тройку лучших на этапе турнира. Еще через год он смог впервые стать его победителем.
Лучшим результатом спортсмена в общем итоговом зачете турнира является 70-е место в сезоне-2013/14.
Фоссли за свою карьеру не принимал участия ни в чемпионатах мира, ни в Олимпийских играх.
Ранее сообщалось, что байкер упал на высокой скорости во время заезда в США.