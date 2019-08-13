«Матч ТВ» отменил трансляцию матча «Порту» — «Краснодар»

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Телеканал «Матч ТВ» отметил прямую трансляцию ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром».

По словам журналиста Василия Конова, причиной стал отказ португальской стороны продавать права на показ матча. Вместо игры российской команды на «Матч ТВ» идет трансляция встречи «Аякс» — ПАОК.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. После первого тайма «Краснодар» ведет со счетом 3:0.

Первый матч, который прошел на домашней арене «быков», завершился победой гостей — 1:0.

Ранее сообщалось, что «Порту» и «Краснодар» определились со стартовыми составами на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.