«Матч ТВ» отменил трансляцию матча «Порту» — «Краснодар»
Телеканал «Матч ТВ» отметил прямую трансляцию ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром».
По словам журналиста Василия Конова, причиной стал отказ португальской стороны продавать права на показ матча. Вместо игры российской команды на «Матч ТВ» идет трансляция встречи «Аякс» — ПАОК.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. После первого тайма «Краснодар» ведет со счетом 3:0.
Первый матч, который прошел на домашней арене «быков», завершился победой гостей — 1:0.
Ранее сообщалось, что «Порту» и «Краснодар» определились со стартовыми составами на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.