Валентина Шевченко ответила на вызов Генри Сехудо

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Чемпионка Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Валентина Шевченко прокомментировала заявление чемпиона промоушена в двух весовых категориях Генри Сехудо, который намерен стать первым межгендерным чемпионом в истории, передает ESPN.

Недавно боец смешанного стиля (MMA) записал видеообращение, в котором выразил желание встретиться в октагоне с Шевченко.

«Когда впервые об этом услышала, начала смеяться. Я-то думала, он меня с победой поздравить хочет. Теперь у меня два соперника — он и Йоанна Энджейчик. Иогу одно сказать: парень, будь осторожней с желаниями. Меня не пугает этот бой. После победы я уже говорила, что готова к встрече с любым соперником», — сказала чемпионка организации.

Ранее сообщалось, что чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс не будет проводить третий бой с чемпионом промоушена в тяжелой весовой категории Даниэлем Кормье.