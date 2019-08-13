Месси отговаривает Неймара от перехода в «Реал» звонками по телефону

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Капитан и нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси созвонился с форвардом французского «Пари Сен-Жермена» Неймаром, чтобы попросить не переходить в мадридский «Реал». Об этом сообщает Marca.

По информации издания, игроку сине-гранатовых не хочется отпускать своего друга и бывшего одноклубника в стан «сливочных». Бразилец выступал за «Барсу» с 2013 по 2017 год.

Сообщалось, что представители футболиста недавно были замечены в офисе клуба.

«ПСЖ» купил Неймара за рекордные €222 млн. В сезоне-2018/19 он сыграл в 28 матчах за парижский клуб, отметившись 23 голами и сделав 13 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Месси может пропустить старт сезона из-за травмы.