Фигуранты дела по иску Алдонина вызваны в суд
Фигуранты дела по иску бывшего футболиста сборной России Евгения Алдонина вызваны в суд на 9 сентября, сообщает РИА «Новости».
«В производстве Замоскворецкого районного суда города Москвы находится гражданское дело № 2-4785/2019 по иску Алдонина в МВД России о возмещении ущерба», — говорится в заявлении пресс-службы Замосковрецкого районного суда Москвы.
Ранее сообщалось, что экс-футболист требует компенсацию за моральный ущерб в размере 47,3 млн рублей за ошибки следствия, которое занимается делом о хищении средств Алдонина в банке «Замоскворецкий».