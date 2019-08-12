Фигуранты дела по иску Алдонина вызваны в суд

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Фигуранты дела по иску бывшего футболиста сборной России Евгения Алдонина вызваны в суд на 9 сентября, сообщает РИА «Новости».

«В производстве Замоскворецкого районного суда города Москвы находится гражданское дело № 2-4785/2019 по иску Алдонина в МВД России о возмещении ущерба», — говорится в заявлении пресс-службы Замосковрецкого районного суда Москвы.

Ранее сообщалось, что экс-футболист требует компенсацию за моральный ущерб в размере 47,3 млн рублей за ошибки следствия, которое занимается делом о хищении средств Алдонина в банке «Замоскворецкий».