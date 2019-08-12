Серена Уильямс объяснила причину снятия с финального матча в Торонто
Известная американская теннисистка Серена Уильямс объяснила причину, по которой она снялась с финального матча турнира в Торонто, Канада, передает пресс-служба Женской Теннисной Ассоциации (WTA).
Спортсменка должно была сыграть с канадкой Бьянкой Андрееску
«У меня случились проблемы со спиной. Она разрывалась от спазмов. Я не могла спать, двигаться. Пыталась понять, как сыграть, когда тебе сложно двигаться. Однако я бы очень пожалела, если бы, по крайней мере, не попыталась – не вышла бы на корт, чтобы посмотреть, не случится ли чудо», — заявила Уильямс.
Теннисистка отметила, что у нее периодически случаются такие спазмы.
Ранее Серена Уильямс назвала свою главную проблему во время матчей.