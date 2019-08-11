Александр Емельяненко рассказал о похищении инопланетянами

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Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко посетил расположение 22-й отдельной гвардейской бригады специального назначения.

Спортсмену разрешили сесть за штурвал самолета. Он выложил фото из кабины пилота, рассказав о том, почему так часто ходит в наушниках. По словам бойца, это связанно с похищением инопланетянами.

«Меня похищали инопланетяне. Они подсказывают мне в ухо. Раньше информацию получали через большие наушники с микрофоном. Вперед, полетели навстречу мечте», — сказал Емельяненко в видео, опубликованном в инстаграме.

В конце июля боец MMA стал участником бойцовского турнира на кулаках Bare Knuckle FC. Ожидается, что в августе он проведет поединок по правилам бокса.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) считает Федора Емельяненко лучше Даниэля Кормье.