Полиция Лондона задержала подозреваемых в нападении на игрока «Арсенала»
8 августа полицией Лондона были арестованы двое — Ферхат Эркан и Саламан Экинджи, сообщает The Telegraph.
По информации правоохранительных органов, именно они являются нападавшими на дом игрока лондонского «Арсенала» Месута Озила.
Подозреваемым предъявлены обвинения в нарушении закона об общественном порядке. В сентябре они предстанут перед судом.
Это не первый конфликт, в котором оказывается полузащитник «канониров». Так, в конце июля на него и его одноклубника Зеада Колашинаца напала банда на скутерах, вооруженная ножами.
После этого эпизода, футболист нанял для себя охрану.
Из соображений безопасности, Озил и Колашинац пропустят матч первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ), в рамках которого «Арсенал» встретится с «Ньюкасл Юнайтед»
Игра пройдет на домашнем стадионе «Ньюкасла» — «Сент-Джеймс Парк» 11 августа в 16:00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что Озил может перейти в «Ди Си Юнайтед».