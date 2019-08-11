Полиция Лондона задержала подозреваемых в нападении на игрока «Арсенала»

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8 августа полицией Лондона были арестованы двое — Ферхат Эркан и Саламан Экинджи, сообщает The Telegraph.

По информации правоохранительных органов, именно они являются нападавшими на дом игрока лондонского «Арсенала» Месута Озила.

Подозреваемым предъявлены обвинения в нарушении закона об общественном порядке. В сентябре они предстанут перед судом.

Это не первый конфликт, в котором оказывается полузащитник «канониров». Так, в конце июля на него и его одноклубника Зеада Колашинаца напала банда на скутерах, вооруженная ножами.

После этого эпизода, футболист нанял для себя охрану.

Из соображений безопасности, Озил и Колашинац пропустят матч первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ), в рамках которого «Арсенал» встретится с «Ньюкасл Юнайтед»

Игра пройдет на домашнем стадионе «Ньюкасла» — «Сент-Джеймс Парк» 11 августа в 16:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Озил может перейти в «Ди Си Юнайтед».